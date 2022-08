Perugia contro il Bari con l’incognita Melchiorri e le “divagazioni” del mercato

Davanti Castori recupera Matos, ma con il Cigno di Treia acciaccato | Il tecnico: il mercato con il campionato iniziato? Una scocciatura

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato (“una scocciatura” a stagione iniziata, l’ha definito Castori) il Perugia torna al Curi (domenica alle 20.45) in cerca della prima vittoria stagionale. Davanti c’è però un Bari, le cui ambizioni sono ben più alte di quelle di una neopromossa. E non solo per il blasone della società.

Mister Castori guarda però ai suoi ragazzi. E’ soddisfatto di una settimana in cui ha potuto giocare con quasi tutto l’organico a disposizione, anche se Melchiorri non è al meglio. Davanti però recupera Matos, oltre ad avere uno Strizzolo che questa volta ha potuto allenarsi adeguatamente con i compagni. Possibile dunque un suo impiego dal primo minuto, insieme a Olivieri, qualora Melchiorri non ce la faccia.