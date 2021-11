Perugia – Cittadella, formazioni e dove vederla

Alvini con il dubbio Ghion a centrocampo, Gorini con problemi in attacco | La sfida del Curi per dare una svolta al campionato

Perugia e Cittadella, appaiate a 20 punti a metà classifica, si sfidano al Renato Curi per dare una svolta al loro campionato. Il Perugia ha l’occasione di dare continuità alla vittoria interna contro il Crotone. Il Cittadella è in un ottimo stato di forma, reduce dal pari al Liberati contro la Ternana dopo due vittorie.

Qui Perugia

Alvini deve far fronte a diverse assenze. Non ci sarà lo squalificato Burrai, mentre sempre a centrocampo Ghion ha dovuto effettuare venerdì un lavoro differenziato per un fastidio. Possibile anche la carta Kouan. “Kouan è un giocatore dinamico, aggressivo, moderno, che può interpretare tutte le fasi del centrocampo” ribadisce il mister.

Infortunati capitan Angella in difesa e Carretta esterno d’attacco. A destra non disponibile anche Rosi, trovato positivo al Covid.

Alvini chiede ai suoi aggressività per fermare le verticalizzazioni del Cittadella. E carica la squadra alla ricerca della seconda vittoria interna consecutiva: “Dobbiamo provare a cogliere questa opportunità”.

Qui Cittadella

I veneti per questa trasferta consecutiva in terra d’Umbria non potranno contare su Adorni, squalificato. A guidare la difesa a quattro sarà Perticone. Alle spalle delle due punte giocherà Antonucci, cercato in estate anche dal Perugia. Problemi in attacco per il Cittadella: fuori Icardi, fermato da un’infiammazione al tendine d’Achille, non recuperano neanche Okwonkwo e Tounkara. Spazio a Baldini e di Tavernelli.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni:

Perugia: Chichizola, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Falzerano, Segre, Ghion, Santoro, Lisi, De Luca Matos. All. Alvini.

Cittadella: Kastrati, Mattioli, Perticone, Frare, Benedetti, Vita, Pavan, Branca, Baldini, Berretta. All. Gorini.

Perugia – Cittaderla, dove vederla

La partita Perugia – Cittadella (sabato ore 18.30) sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canali 202, 249 e 251 del decoder). In streaming per gli abbonati Dazn (con la possibilità di attivare la piattaforma anche in tv), TimVision (per chi ha il pacchetto Tim Sport e Calcio), Helbiz Live, Sky Go e Now Tv.