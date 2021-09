Perugia – Alessandria: formazioni e dove vederla

I Grifoni in cerca della prima vittoria interna, i Grigi ancora senza punti in classifica | Le scelte degli allenatori dopo la rifinitura

Il Perugia in cerca della prima vittoria casalinga in questo campionato, l’Alessandria dei primi punti. Sfida di grande interesse al Renato Curi.

Probabili formazioni

Alvini ha problemi in difesa, dopo la squalifica di Zanandrea, che si aggiunge all’infortunio di Dell’Orco. Non disponibile, in attacco, Bianchimano. Ci sono quattro ballottaggi, in ogni reparto, legato ad affaticamenti. Dubbi che il tecnico intende sciogliere dopo la rifinitura della mattinata. Possibile che Matos, che a Cremona ha sostenuto da solo il peso dell’attacco per un tempo, parta dalla panchina per poter poi sfruttare la sua velocità nella ripresa.

Tra i ragazzi di Longo rientra dalla squalifica Di Gennaro.

Perugia: Chichizola, Curado, Angella, Sgarbi, Falzerano, Lisi, Burrai, Segre, Kouan, Carretta, De Luca. All. Alvini.

Alessandria: Russo, Di Gennaro, Mantovani, Parodi, Mustacchio, Bruccini, Casarini, Beghetto, Palombi, Corazza, Chiarello. All. Longo.

Perugia – Alessandria, dove vederla in tv e streaming

La partita Perugia – Alessandria (inizio alle ore 14 di domenica 26 settembre) sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canali 202, 249 e 251 del decoder).

In streaming per gli abbonati Dazn (con la possibilità di attivare la piattaforma anche in tv), TimVision (per chi ha il pacchetto Tim Sport e Calcio), Helbiz Live, Sky Go e Now Tv.

Pronostici

I bookmakers danno nettamente favorito il Perugia, la cui vittoria è quotata tra 1.8 (Snai e Eurobet) e 1.75 (Sisal e Bet365). Il successo dell’Alessandria è quotato tra 525 (Sisal) e 4.75 (Snai e Bet365). Il pari della sfida del Curi viene quotato tra 3.5 e 3.3.