Perugia, a Pieve di Cadore anche il neo grifone Iannoni

Al via il ritiro, a cui si aggiunge anche il centrocampista prelevato in prestito per due stagioni dalla Salernitana

Giusto il tempo di comunicare la lista dei convocati dall’AC Perugia per il ritiro di Pieve di Cadore (in programma dal 9 al 23 luglio) ed ecco che all’elenco il ds Giannitti annuncia Edoardo Iannoni, acquistato dalla Salernitana.

Il centrocampista, nato a Roma l’11 aprile 2001, arriva in prestito per due stagioni, con diritto di opzione/contropzione.