Calciomercato, porte girevoli intorno a Chichizola GALLERY

Un corteggiamento, quello dei ducali, che va avanti da tempo. Anche se ancora non è stato concretizzato. Ma l’impressione è che nel momento in cui il Parma affonderà il colpo, il Perugia non potrà trattenere Chichizola.

Lo sa Giannitti, che si sta muovendo da tempo per trovare i due portieri, dopo la partenza di Fulignati e il probabile prossimo addio, appunto, di Chichizola.

Per il ruolo di 12esimo si tratta con il Cosenza per Kristjan Matosevic (25 anni). Un affare che sembrava in dirittura d’arrivo, ma le pretese dei calabresi hanno fatto segnare una frenata nella trattativa.

Per sostituire Chichizola il Perugia pensa invece a Stefano Gori (26 anni), il cui cartellino è della Juventus. I bianconeri, nelle ultime due stagioni, lo hanno dato in prestito al Pisa e al Como. Ora prova ad averlo il Perugia.

Intanto Chichizola ha continuato ad allenarsi a Pian di Massiano, in attesa di una chiamata dall’ambizioso Parma.