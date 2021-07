Perugia, 6 reti al Montevarchi | Titolari molti nuovi acquisti

Domenica 1° agosto si torna al Curi contro il Cesena | Dal Green Pass al biglietto elettronico alle bandiere, le regole per i mille tifosi ammessi

Il Perugia supera il Montevarchi Aquila 6-0 nella terza amichevole del ritiro a Pieve Santo Stefano. Ancora a segno, su assist di Manneh, Melchiorri (subentrato nella ripresa a Carretta) e Bianchimano (quinta rete per lui nelle tre partite) nel finale. In rete anche il neo acquisto Lisi.

Apre le marcature Vanbaleghem di testa, in rete anche Burrai su rigore e Kouan, subentrato al giovane atalantino Gyabuaa, che finalizza in modo spettacolare l’affondo di Righetti.

Oltre a Chichizola, tra i nuovi acquisti in campo dal primo minuto Curado, Carretta, Gyabuaa, Lisi e Dell’Orco. Mister Alvini ha voluto vedere all’opera molti dei nuovi arrivati a disposizione.

Perugia convincente soprattutto nelle giocate offensive, con Lisi sempre propositivo sulla fascia. Qualche rischio di troppo per la difesa a tre. Ma nel complesso ancora buone indicazioni da mister Alvini.

Il tabellino

Perugia – Montevarchi 6-0

21′ pt Vanbaleghem, 23′ pt, (rig.) Burrai, 37′ pt Lisi, 35′ st Melchiorri, 36′ st Kouan, 43′ st Bianchimano

Perugia: Chichizola (40′ st Moro), Angella (16′ st Cancellotti), Curado (28′ st Konate), Burrai (10′ st Di Noia), Murano (10′ st Bianchimano), Carretta (1′ st Melchiorri), Vanbaleghem (10′ st Sounas), Gyabuaa (1′ st Kouan), Falzerano (10′ st Righetti – 43′ st Angori), Lisi (16′ st Manneh), Dell’Orco (1′ st Sgarbi). All. Alvini.

Montevarchi: Giusti, Senzamici (45′ st Nardi), Martinelli, Mignani (10′ st Chottong), Barranca, Lunghi (27′ st Occhiolini), Amatucci, Gambale (16′ st Arnetoli), Biagi (31′ st Lebrun), Lischi, Jallow. A disp. Antonielli (GK), Giorgelli, Tozzuolo, Pinzauti, Lorenzini. All. Malotti.

Arbitro Tommaso Zamagni di Cesena.

La partita al Curi contro il Cesena

Domenica primo agosto prima al Curi per il Perugia di mister Alvini. Alla partita, in programma alle ore 20.45 è consentito l’accesos a mille spettatori.

L’incontro è organizzato dalla Media Sport Event. Sarà possibile acquistare i biglietti sia presso la biglietteria dello stadio, sia online sul sito TicketOne. Le ricevitorie non saranno abilitate alla vendita dei biglietti. La vendita dei tagliandi è esclusa ai residenti della Regione Emilia-Romagna.

La prevendita inizierà da lunedì 26 luglio ore 16.

Orario biglietteria: lunedì e martedì chiuso; mercoledì ore 10-13; giovedì-Venerdì-Sabato ore 10-13 e ore 16-19. Domenica dalle ore 16 fino ad inizio gara.

Misure anti Covid

Il biglietto è nominativo e non cedibile, pertanto il tifoso dovrà presentarsi al varco di accesso munito di biglietto e documento di identità. Il biglietto elettronico conterrà anche l’autocertificazione Covid da compilare anticipatamente e consegnare agli ingressi. Presentarsi agli ingressi muniti di documento di identità. In assenza di autocertificazione non sarà consentito l’ingresso allo stadio e non sarà possibile compilare in loco l’autocertificazione.

Agli ingressi sarà rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il pubblico, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS).

Gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto, sia al chiuso che all’aperto. Per i bambini valgono le norme generali.

E’ vietato introdurre all’interno dell’impianto striscioni, bandiere o altro materiale.