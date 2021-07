Serie B, il calendario di Perugia e Ternana: derby alla penultima

Per i Grifoni esordio a Pordenone, le Fere in casa contro il Brescia | Finale che si preannuncia in salita per entrambe le umbre

Il Perugia a Pordenone, la Ternana ospita il Brescia al Liberati. Questo l’inizio delle umbre in Serie B nel fine settimana del 21 agosto. Che si incontreranno il 18 dicembre al Curi per il derby di andata alla penultima giornata. Il ritorno il 30 aprile.

Il calendario del Perugia

21 agosto Pordenone – Perugia (rit. 29/12)

28 agosto Perugia – Ascoli (rit. 15/1)

11 settembre Frosinone – Perugia (rit. 22/1)

18 settembre Perugia – X (Chievo o ripescata) (rit. 5/2)

21 settembre Cremonese – Perugia (rit. 12/2)

25 settembre Perugia – Alessandria (rit. 19/2)

2 ottobre Benevento – Perugia (rit. 26/2)

16 ottobre Perugia – Brescia (rit. 1/3)

23 ottobre Lecce Perugia (rit. 5/3)

28 ottobre Perugia – Reggina (rit. 12/3)

1 novembre Spal – Perugia (rit. 15/3)

6 novembre Como – Perugia (rit. 19/3)

20 novembre Perugia – Crotone (rit. 2/4)

27 novembre Perugia – Cittadella (rit. 5/4)

30 novembre Pisa – Perugia (rit. 9/4)

4 dicembre Perugia – Vicenza (rit. 18/4)

11 dicembre Parma – Perugia (rit. 25/4)

18 dicembre Perugia – Ternana (rit. 30/4)

26 dicembre Monza – Perugia (rit. 6/5)

Calendario con un finale che si prospetta duro per i Grifoni, che affronteranno il Parma in una sfida dal sapore amarcord di Serie A, il derby e poi l’ambizioso Monza di Berlusconi. Il 2 ottobre la visita a Benevento, nuova casa dell’ex Caserta.

Il calendario della Ternana

21 agosto Ternana – Brescia (rit. 29/12)

28 agosto Reggina – Ternana (rit. 15/1)

11 settembre Ternana – Pisa (rit. 22/1)

18 settembre Monza – Ternana (rit. 5/2)

21 settembre Ternana – Parma (rit. 12/2)

25 settembre Ternana – Spal (rit. 19/2)

2 ottobre Cremonese – Ternana (rit. 26/2)

16 ottobre Pordenone – Ternana (rit. 1/3)

23 ottobre Ternana – Vicenza (rit. 5/3)

28 ottobre X – Ternana (rit. 12/3)

1 novembre Ternana – Como (rit. 15/3)

6 novembre Alessandria – Ternana (rit. 19/3)

20 novembre Ternana – Cittadella (rit. 2/4)

27 novembre Lecce – Ternana (rit. 5/4)

30 novembre Ternana – Crotone (rit. 9/4)

4 dicembre Frosinone – Ternana (rit. 18/4)

11 dicembre Ternana – Benevento (rit. 25/4)

18 dicembre Perugia – Ternana (rit. 30/4)

26 dicembre Ternana – Ascoli (rit. 6/5)

Crotone, Frosinone e Benevento, per le Fere di Lucarelli, prima di incontrare il Perugia. Con il derby di ritorno al Liberati che potrebbe rivelarsi determinante per un posto pesante in classifica.