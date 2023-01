Permessi Ztl e settori esterni, prorogata la validità - Tuttoggi

Gli uffici già da tempo lavorano al rinnovo dei permessi in quanto la maggior parte degli stessi scadeva il 31 dicembre 2022. Il sistema adottato dall’Ufficio Permessi consente all’utente di richiedere online il rinnovo, allegando i necessari documenti per poi fissare l’appuntamento per il ritiro dell’autorizzazione e il pagamento del dovuto.

La scadenza riguarda un numero elevato di permessi (circa 3mila permessi residenti in Ztl e circa 1.500 permessi dei residenti dei settori esterni), oltre a permessi delle altre categorie (carico e scarico, pubblico interesse, studi professionali, rappresentanti di commercio, stampa, ecc.). Gli addetti sono impegnati anche nelle operazioni di rinnovo permessi disabili, artigiani e ditte, cambio targhe, risposte a istanze pervenute via mail e pec, ecc.

“In attesa che si concludano le operazioni di rilascio delle nuove autorizzazioni – spiega l’assessore Merli – a seguito della deliberazione della Giunta, sarà comunque garantito l’accesso senza soluzione di continuità alle diverse categorie di utenti delle Ztl cittadine”.