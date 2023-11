Pericolo sul ponte di Via Marconi, video choc | Denuncia di Alleanza civica - Tuttoggi.info

Il ponte che congiunge Via Marconi con Via dei Filosofi è in grave degrado con la ruggine che ha compromesso alcuni punti della struttura dedicata al transito pedonale

“Il pericolo corre sul ponte” potrebbe essere il titolo di un film di suspense ma in realtà è il monito lanciato a quanti attraversano quotidianamente l’infrastruttura metallica che congiunge via Guglielmo Marconi con via dei Filosofi.

Problemi, anche se non altrettanto gravi, vengono segnalati anche ad un secondo ponte, quello che unisce sempre le due arterie viarie, ma che si trova 200 metri più a sud.

A fare la scoperta del grave stato in cui versa il ponte, sono i due consiglieri comunali di Alleanza civica, Gianmarco Profili e Alessandra Dottarelli, che in queste ore hanno presentato una interrogazione urgente al Sindaco di Spoleto per capire come si possa essere arrivati a questo punto e attivare immediatamente ogni azione utile a togliere il pericolo.

Subito dopo la ricezione del comunicato, Tuttoggi ha fatto un sopralluogo sul primo ponte, quello per intenderci che congiunge l’area del nuovo mattatoio e delle case popolari di Via dei Filosofi con via Marconi, all’altezza di molti esercizi commerciali tra cui banche, pasticcerie, supermarket.

La situazione, come dimostra il video girato da Tuttoggi, è a dir poco allarmante con la struttura metallica che in più punti è stata letteralmente corrosa dalla ruggine.

Non solo i giunti che reggono i corrimani, ma le stesse balaustre che proteggono ( o dovrebbero garantire) la sicurezza dei pedoni. Ma anche di quei giovani che sono soliti passare per di qui in sella alle loro biciclette.

Una infrastruttura molto utilizzata dai residenti per fare velocemente la spesa lungo la via commerciale ma anche da molti che lungo questa vi lavorano, avendo facilità di parcheggio in via dei Filosofi.

Questo il testo della interrogazione-denuncia dei consiglieri Profili e Dottarelli, in attesa che gli enti competenti si attivino per risolvere la vicenda.

“Nelle ultime settimane ci sono giunte segnalazioni circa le condizioni dei ponti e della ringhiera posti lungo il Tessino, strutture che collegano l’area vicino al Mattatoio con viale G. Marconi. I ponticelli in questione sono tutti realizzati in ferro, corrosi dalla ruggine, tant’è che in alcuni punti (soprattutto su un ponte e lungo la ringhiera) ci sono pezzi staccati o in procinto di esserlo. Ad aggravare la situazione c’è anche il fatto che i nastri e le transenne, presenti fino a quest’estate per segnalare la pericolosità nei pressi dei punti danneggiati, sono misteriosamente spariti.

da sx Gianmarco Profili e Alessandra Dottarelli

“La zona è abbastanza frequentata, sia per l’apertura recente di una nuova attività su viale Marconi, sia per chi ama fare semplici passeggiate. Nei pressi di detta area si trova anche l’ingresso delle case popolari di prossima consegna.

Non conoscendo se esista un progetto di ripristino dei manufatti, nè di chi sia la competenza per la messa in sicurezza, ma ritenendo la situazione oltre che di forte degrado, anche molto pericolosa, abbiamo presentato un’interpellanza al Sindaco Sisti in cui chiediamo lumi circa la conoscenza dello stato di degrado delle strutture in questione, ma soprattutto di provvedere direttamente alla loro manutenzione in tempi rapidi o di sollecitare chi di dovere in caso la responsabilità di tali interventi ricada su soggetti terzi. Ovviamente, nel frattempo, auspichiamo che la zona venga almeno nuovamente messa in sicurezza” concludono i due consiglieri

© Riproduzione riservata