Perde una carabina dall’auto: un denunciato

Giovane denunciato per omessa custodia di armi

C’è un denunciato per “omessa custodia di armi” dopo che la Polizia ha trovato, in una zona periferica della città, una carabina semiautomatica in strada. Dopo averla acquisita, gli operatori hanno immediatamente effettuato alcuni accertamenti finalizzati ad individuare l’eventuale proprietario dell’arma, successivamente identificato in un 28enne, dimorante non lontano dal luogo del rinvenimento.

Arma lasciata sul tettuccio

I poliziotti hanno, quindi, rintracciato il giovane che, sentito in merito, ha raccontato che poche ore prima si era portato in quella zona con la sua carabina allo scopo di tararne l’ottica. Al termine di tali operazioni, tuttavia, era ripartito a bordo della propria autovettura dimenticandosi di riporre all’interno del veicolo la carabina, invece, lasciata sul tettuccio. Durante il tragitto verso casa, quindi, l’oggetto cadeva in strada fino al suo rinvenimento da parte degli operatori di Polizia.

Negligenza del 28enne nella custodia dell’arma

La vicenda, con ogni evidenza, ha dimostrato l’assoluta negligenza del 28enne nella custodia dell’arma, ragion per cui è stato immediatamente deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di omessa custodia di armi, con contestuale sequestro della carabina semiautomatica. Gli ulteriori accertamenti esperiti dalla Volante, con l’ausilio dell’Ufficio Armi del Commissariato, hanno fatto emergere come il 28enne detenesse legalmente ulteriori fucili da caccia, anch’essi contestualmente ritirati dagli operatori in via cautelativa.