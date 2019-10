Per i terremotati arriva la proroga della busta pesante

Cgil, Cisl e Uil esprimono soddisfazione per la proroga sancita ieri, 10 ottobre, dal Consiglio dei Ministri per la restituzione dei tributi e contributi, previdenziali e assistenziali non versati per effetto della “busta pesante”, nei territori del centro colpiti dal sisma 2016.

“Bene il rinvio – sottolineano Filippo Ciavaglia (Cgil Perugia), Bruno Mancinelli (Cisl Foligno-Spoleto) e Andrea Russo (Uil Foligno)- ma dobbiamo subito pensare ad un modo per semplificare la procedura di restituzione, omogenizzandola con quella del ’97 che prevedeva la restituzione del solo 40 per cento”.

