Pecore lungo i binari, timori per i treni in transito - Tuttoggi

Gli agenti hanno quindi preso contatti con il proprietario, il quale ha riferito che le pecore erano uscite dalla proprietà, avvicinandosi ai binari, a causa di un buco nella rete di recinzione, verosimilmente causato da ignoti soliti transitare in quelle zone per usi civici. L’uomo ha poi spiegato che non era la prima volta che accadeva: infatti, lo scorso anno, aveva denunciato un episodio analogo.

Scongiurati incidenti ed evitati ritardi nella circolazione dei treni, gli agenti hanno reso edotto il proprietario in merito alle sue facoltà di legge, dopodiché, hanno ripreso gli ordinari servizi di vigilanza.

(Foto di David Mark da Pixabay)