Pd Terni fa 'mea culpa' e rilancia la sfida politica alla destra in vista del congresso - Tuttoggi

Pd “L’alternativa alla destra”

“Da subito – aggiungono Spinelli e Padiglioni – saremo impegnati, con umiltà e determinazione, per rafforzare – e accelerare – il percorso già da tempo avviato sull’elaborazione di una piattaforma condivisa di idee per la città e sulla costruzione di un’alternativa al governo delle destre. Alternativa che, ci auguriamo, possa vedere una larga convergenza di tutte le forze politiche e civiche che in questi anni sono state all’opposizione misurandosi sulla comunità di intenti su molti temi cruciali per il futuro”.

Congresso Pd in vista

Per il Pd “ci auguriamo – concludono – che il prossimo congresso non sia solo uno scontro tra opposti individualismi, ma che rappresenti un confronto franco e costruttivo per una rinnovata identità. Da parte nostra ci adopereremo per fare del congresso anche un momento di sviluppo dell’ascolto e del confronto con la città e tutte le sue componenti economiche, culturali, civiche e politiche per costruire una convergenza ampia in grado di assicurare un nuovo governo della città alternativo all’ormai evidente malgoverno della destra”.