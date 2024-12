Pd Gubbio, arrivano le dimissioni di Aloi | Marco Cardile sarà nuovo referente - Tuttoggi.info

Sono arrivate in queste ore le dimissioni del presidente dell’unione comunale del PD di Gubbio Domenico Aloi.

Da quanto emerge la decisione arriverebbe – come dice lo stesso Aloi – “dall’impossibilità di far funzionare gli organi statutari del PD eugubino per il perdurare del non raggiungimento del numero legale a causa di continue e non giustificate assenze in seno agli organi stessi“.

Aloi ha deciso di rimettere il suo mandato anche “a fronte del rinnovato interesse da parte cittadini a seguito della recente vittoria delle elezioni regionali e della disponibilità manifestata da numerosi elettori che hanno espresso volontà e disponibilità per avviare una nuova fase e un percorso che ponga il PD come elemento aggregatore e centrale. Il mio impegno per un PD inclusivo, aperto e maggioritario – ha concluso – non verrà mai meno”.

Il nuovo referente del Pd sarà Marco Cardile. Lo ha annunciato il responsabile organizzazione PD Umbria, Daniele Gallina. Cardile, già membro della segreteria regionale del Pd, “sarà referente fino alla individuazione di un percorso politico/congressuale che ridefinisca i ruoli e gli organismi locali“.