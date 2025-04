Carlos Santana collassa durante prove per il concerto: ricoverato - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Il leggendario chitarrista rock Carlos Santana è stato ricoverato in ospedale dopo essere collassato durante le prove di un concerto a San Antonio, in Texas. Secondo quanto riferiscono i media, il mancamento sembra essere stato causato da disidratazione e il musicista 77enne “non è in pericolo di vita”. Ora è sotto osservazione medica e che le sue condizioni sono stabili.

L’evento si è verificato al Majestic Theatre, poco prima dell’inizio della performance, e ha comportato il rinvio dello spettacolo, parte del suo attuale tour negli Stati Uniti.

Si tratta di un evento che, purtroppo, non costituisce un caso isolato nella carriera del musicista. Nel luglio 2022, Santana ha accusato un malore sul palco durante un’esibizione a Clarkson, Michigan, episodio attribuito a disidratazione e sfinimento da calore. Analogamente, un anno prima, ha dovuto sospendere diverse date a Las Vegas a seguito di un intervento cardiaco non programmato.

Nonostante questi precedenti episodi, Santana ha perseverato nella sua attività concertistica e produttiva. Il ‘Oneness Tour’ comprende oltre 40 date programmate in diverse città. La pianificazione delle prossime esibizioni, previste questa settimana a Sugar Land (Texas), Tulsa (Oklahoma) e Thackerville (Oklahoma), è attualmente sotto valutazione. I suoi rappresentanti non hanno ancora rilasciato comunicazioni ufficiali in merito alla conferma o alla riprogrammazione di tali eventi. Prima dell’incidente di San Antonio, Santana aveva già completato tre concerti nel 2025: a Highland (California), Phoenix (Arizona) e Albuquerque (New Mexico). Il tour statunitense dovrebbe proseguire fino all’inizio di maggio, precedendo la sua residenza a Las Vegas.