PD, anche Massimiliano Capitani nel Provinciale | Terza carica a Spoleto - Tuttoggi

Dopo l’ingresso di Giorgio Dionisi nella segreteria regionale, quella del geologo nella squadra di Camilla Laureti

Conta il terzo spoletino, la nuova compagine del PD, tra regionale e provinciale, capitanata dal giovane segretario Tommaso Bori.

“Energie nuove per una nuova stagione del Pd” dice il segretario, che nella sua squadra ha voluto al suo fianco anche Giorgio Dionisi, con l’incarico di “Politiche pubbliche e servizi pubblici”.

A capo della declinazione provinciale perugina, altro esponente di Spoleto. La segreteria è stata infatti assegnata a Camilla Laureti. E sempre nella sezione PG arriva la terza carica della città del Festival, con Massimiliano Capitani, geologo, a cui viene affidata la delega “Ambiente, transizione ecologica e infrastrutture“.

“Dopo l’ingresso di Giorgio Dionisi nella segreteria regionale, quella di Capitani al provinciale dà il segno dell’investimento messo in atto dai livelli superiori del partito sulla nostra città – dichiara il segretario comunale Stefano Lisci – ciò si deve alla consapevolezza del segretario regionale Bori e del provinciale Laureti che soltanto un partito espressione dei territori e delle energie migliori può guardare con rinnovato ottimismo al futuro. Massimiliano ha un bagaglio di esperienza di prim’ordine sia in campo professionale che politico. E’ stato apprezzato consigliere comunale a Spoleto e Presidente della commissione consiliare ambiente, infrastrutture, trasporti, urbanistica e protezione civile della Provincia di Perugia. Sono certo che il suo contributo sarà importantissimo nella formulazione di proposte e progetti per la crescita di Spoleto in un’ottica di collaborazione con gli altri territori. Ringrazio Camilla per averlo chiamato nella segreteria e auguro a Massimiliano di poter lavorare con serenità nella maniera proficua e intensa che gli appartiene”