Pci Umbria, il 31 ottobre a Perugia l'inaugurazione della nuova sede regionale - Tuttoggi.info

Perugia – Sabato 31 ottobre alle ore 16.00, in via Campo di Marte 2/L a Perugia, sarà inaugurata la nuova sede regionale del Partito Comunista Italiano dell’Umbria, che ospiterà anche la Federazione di Perugia e la Sezione Stella Rossa.

Una sede è un luogo fisico in un momento in cui cresce la distanza tra cittadini e politica, aprire uno spazio significa provare a ricostruire relazioni, ascolto e iniziativa collettiva.

L’apertura della nuova sede vuole rappresentare qualcosa di più di un semplice momento organizzativo: uno spazio fisico aperto alla discussione, al confronto, un presidio di partecipazione, una risposta concreta in questo momento di crisi e guerra.

Per questo il PCI Umbria e la Federazione di Perugia invitano all’inaugurazione cittadine e cittadini, forze politiche, organizzazioni sindacali, associazioni, movimenti e realtà sociali e culturali, nella convinzione che il confronto tra esperienze e sensibilità differenti rappresenti un elemento essenziale della vita democratica.

L’appuntamento del 31 ottobre sarà quindi anche un’occasione per confrontarsi sul futuro dell’Umbria e del Paese, a partire da pace, lavoro, diritti e giustizia sociale.





Sabato 31 ottobre 2026 – ore 16.00

Via Campo di Marte 2/L – Perugia





Ufficio stampa regionale

PARTITO COMUNISTA ITALIANO – UMBRIA

Federazione di Perugia – Sezione Stella Rossa