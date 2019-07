Passaggio di campana al Rotary Club di Norcia, Simona Marchesi subentra a Giovanni Mensurati

Passaggio della Campana per il Rotary Club San Benedetto di Norcia tra il Presidente uscente Giovanni Mensurati e la Dott.ssa Simona Marchesi. La cerimonia avverrà giovedì 11 luglio, stesso giorno in cui si celebra la della liturgica del Patrocinio di San Benedetto, nel corso della conviviale che si terrà presso la Locanda del Teatro a Norcia.

Il club nursino non ha mai interrotto l’attività, anche in questi anni di emergenza legata al sisma.

“Dopo due anni di evidente difficoltà finalmente stiamo ripartendo anche anche come club – dice il past Presidente Mensurati – . Sono stati mesi comunque intensi e appassionanti in cui abbiamo allacciato rapporti con diversi club, riscuotendo simpatia e portando sempre avanti il nome di Norcia. Diverse le cose che abbiamo fatto – prosegue – uno su tu tutti il recentissimo restauro della cornice del quadro della Madonna Addolorata, grazie al contributo dei club di Foligno e Assisi e curato dalla nursina Emanuela D’Abbraccio. Nel corso del passaggio della campana – prosegue Mensurati – consegneremo un contributo alla Comunità benedettina, sia maschile che femminile, di Norcia, non a caso nel giorno in cui si celebra la festa litrugica del Patrocinio di San Benedetto, grazie anche al club di Mondovì. Tanti i progetti in cantiere e ambiziosi come la scuola di norcineria, rimaniamo con i piedi per terra, ma vogliamo sognare” ha concluso.

“Il Rotary nasce per dare servizi ai cittadini ed è questo l’intento che ci prefissiamo anche per il futuro – dice la Dott.ssa Marchesi, responsabile di medicina e geriatria presso l’ospedale di Norcia -. Vogliamo contribuire affinché si mantenga alta l’attenzione a Norcia e in Valnerina, favorendo il coinvolgimento di altri club italiani e stranieri che già in questi mesi si sono dimostrati vicini al nostro territorio con iniziative individuali ed in particolare del presidio sanitario” ha dichiarato il presidente in coming. Norcia, riparte anche da queste attività”

