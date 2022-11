PasolinAssisi – Altro da te, venerdì 11 e sabato 12 novembre gli ultimi appuntamenti - Tuttoggi

Don Tonio dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana, che fortemente si è impegnato per la rassegna pasoliniana, ricorda che i ragazzi di tutte le scuole di Assisi e d’Italia possono recarsi alla Cittadella in visita di istruzione fino al 31 dicembre prossimo a fare questa esperienza di immersione nel mondo di Pasolini. La rassegna PasolinAssisi rientra nell’ambito dell’80esimo corso di studi della Pro Civitate Christiana in collaborazione col Comune di Assisi.