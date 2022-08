Altro da te, ad Assisi un corso di studi dedicato a Pasolini - Tuttoggi

Il sindaco Stefania Proietti ha partecipato alla giornata di apertura di Altro da te portando il saluto dell’amministrazione comunale e ha sottolineato l’importanza di un luogo come la Cittadella per il mondo della cultura. “Qui – ha detto – Pier Paolo Pasolini, un intellettuale eclettico tra i più famosi del Novecento ha trovato ispirazione, qui ha creato uno dei film più intensi, il Vangelo secondo Matteo. Oggi la comunità di Assisi è orgogliosa di avere un posto così speciale e così amato dal grande Pasolini. In questa sede è opportuno sottolineare la grande collaborazione tra il Comune e la Pro Civitate ma anche la sinergia

tra componenti della città che hanno studiato e amato il periodo pasoliniano nella nostra Assisi. E queste forme di alleanze sono la base necessaria per la realizzazione di un progetto”.

Nel pomeriggio di martedì il cardinale Zuppi, accompagnato tra gli altri da don Jean Claude

Hazoumé, anche vicario generale della Diocesi, da don Anthony Figuereido, responsabile relazioni internazionali diocesi di Assisi, da Tonio Dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana, e insieme a Marina Rosati, Daniele Fiorelli e Timoteo Carpita ha visitato e varcato la porta dell’antico ingresso dell’episcopio inaugurata nel maggio scorso e ha espresso soddisfazione per il prosieguo dei lavori dell’antico episcopio finanziato anche dalla CEI.