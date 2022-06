"Partita del cuore": imprenditori e tanti altri in campo per la solidarietà

Evento dell'associazione "Un'idea per la vita", realizzato con il contributo dell'organizzazione di networking Bni

Un evento di solidarietà, per sostenere il progetto della “Banca della parrucca” di ‘Un’idea per la vita Onlus‘. L’appuntamento con la “Partita del cuore” è per giovedì 30 giugno, a partire dalle 17.30 al Parco don Alberto Seri di Solomeo. A sfidarsi saranno una formazione di ‘Amici della Onlus’, Bni Umbria, Glorie del calcio, medici, operatori sanitari e sindaci. Cinque squadre, ciascuna delle quali giocherà due partite da 15 minuti l’una.

Il contributo di Bni

Importante il contributo di Bni Umbria, organizzazione di business networking che ha messo radici nella regione, allargandosi e cambiando il modo di fare business per tutti gli imprenditori e i professionisti che vi hanno aderito. “Quando Laura Cartocci membro BNI del capitolo Il Cantico di Assisi mi ha proposto questa iniziativa – spiega Davide Venturi, executive director per l’Umbria di Bni – non ci ho pensato un attimo come Region Perugia nel dare sostegno alla Partita del Cuore. Abbiamo deciso senza esitazioni nel dare prima di tutto un contributo di mille euro per la Banca della Parrucca, e grazie alla rete BNI abbiamo trovato anche un altro sostenitore dell’iniziativa, SEI Benefit una start up con idea innovativa che proprio grazie a BNI è nata qualche mese fa. Giovedì 30 quando la nostra selezione di calciatori scenderà in campo, saremo numerosi a fare il tifo e a sostenere questa bellissima iniziativa“.