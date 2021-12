Parma – Perugia, formazioni e dove vederla

Iachini alla ricerca del primo successo con i ducali, i grifoni di Alvini vogliono confermare l'ottimo ruolino esterno | Le ultime sulla sfida del Tardini

Sfida da amarcord Serie A al Tardini tra Parma e Perugia. Iachini, chiamato a risollevare la classifica dei ducali, partiti con ben altre ambizioni, è in cerca del primo successo. I grifoni di Alvini vogliono continuare la striscia positiva e mantenere l’ottimo ruolino esterno, dove hanno perso una sola volta.

Qui Parma

Iachini ha l’infermeria piena, con 7 giocatori indisponibili. A loro si aggiunge l’indisponibilità di Brunetta, squalificato. Il tecnico dei ducali conferma in attacco la coppia Inglese-Tutino. Prima convocazione per l’ultimo arrivato Rispoli.

Qui Perugia

Un altro stop per Carretta, infortunatosi durante l’allenamento di venerdì. defezioni anche a centrocampo, oltre all’assenza pesante di capitan Angella in difesa. Rientra Zanandrea, che partirà però dalla panchina.

Formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali:

Parma: Buffon; Danilo Tutino, Vazquez, Del Prato, Sohm, Schiattarella, Osorio, Cobbaut, Inglese, Rispoli. All.: Iachini.

Perugia: Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Falzerano, Kouan, Burrai, Segre, Lisi; Matos, De Luca. All.: Alvini.

Dove vedere Parma – Perugia

La partita Parma – Perugia (domenica 12 dicembre alle ore 14) sarà trasmessa da Dazn in tv Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite e in in streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live.