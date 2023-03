Parco Ranghiasci sempre più in degrado "Necessaria gara di appalto per affidamento" - Tuttoggi

“Già un anno e mezzo e fa – ricordano i consiglieri – avevamo presentato un’interrogazione per sapere se il Comune si fosse attivato per l’affidamento gratuito della gestione di parco e villino ad associazioni in grado di sviluppare proposte concrete per il rilancio. Da allora dell’ipotesi di una gara d’appalto prospettata dall’assessore Rita Cecchetti non si è saputo più nulla. E’ incomprensibile il motivo per il quale questo luogo, che potrebbe rappresentare un’interessante attrazione turistica e volano per l’intero territorio, sia invece completamente abbandonato da sindaco e giunta“.

Nell’ultima interrogazione presentata Venturi e Carini chiediamo dunque di sapere “se la Giunta ha previsto di usare il Parco Ranghiasci per gli eventi estivi del 2023, se intende procedere ad una gara d’appalto per la gestione dell’area verde e del villino e infine se ascolterà eventuali proposte avanzate da associazioni potenzialmente interessate alla manutenzione dell’area”.