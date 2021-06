Il Parco dei Laghi Spada torna ai tifernati dopo 10 anni - Tuttoggi

Taglio del nastro dopo l’intervento di riqualificazione dell’area naturalistica, d’ora in poi sarà pienamente a disposizione di tutti per il tempo libero e la promozione dei giochi tradizionali

Il Parco dei Laghi Spada, sito di interesse comunitario e di particolare pregio, è tornato a disposizione dei tifernati per trascorrere il tempo libero a contatto con la natura e coltivare la passione per giochi e sport tradizionali.

La cerimonia di inaugurazione ha avuto luogo ieri (19 giugno) dopo l’intervento di conservazione e valorizzazione della zona umida dei Laghi Spada curato dall’Afor, proprietaria dell’area, su finanziamento della Regione (Programma Por – Fesr 2007/2013).

I lavori hanno consentito la sistemazione dell’area naturalistica e la riqualificazione funzionale dell’edificio esistente che, insieme al ruzzolodromo, sono stati affidati al Comune e quindi (tramite procedura a evidenza pubblica) alla gestione quinquennale in sub comodato da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Uisp Castello.

“Un traguardo davvero importante – ha osservato l’amministratore unico di Afor Manuel Maraghelli – che arriva dopo circa 10 anni e che ci permetterà di valorizzare compiutamente le potenzialità di un luogo che custodisce un importante patrimonio in termini di biodiversità floro-faunistica, attrezzato per ospitare famiglie e attività legate ai giochi tradizionali”.

Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente del comitato Coni Umbria Domenico Ignozza, che si è detto “particolarmente felice che la ripartenza dello sport nella nostra regione passi anche attraverso il contributo delle discipline tradizionali”. A benedire l’inaugurazione sono stati padre Giuseppe Renda e fra Gianfranco Rella, mentre a tagliare il nastro è stato il decano delle discipline tradizionali Gino Bellucci, presidente onorario e fondatore dell’Asd Circolo Uisp Castello, al quale il presidente Valter Carletti ha consegnato, insieme all’assessore allo Sport Massimo Massetti, una targa commemorativa dello straordinario percorso sportivo di cui è stato protagonista nel territorio.

“Per noi questa giornata è veramente importante, perché coroniamo un percorso sociale e sportivo legato da decenni a questo luogo, che ora avremo l’opportunità di gestire per renderlo fruibile dal punto di vista ricreativo e per sviluppare un’attività di promozione dei giochi tradizionali che portiamo avanti da circa 40 anni”, ha commentato Carletti, alla presenza della segretaria generale Uisp Umbria Chiara Rossetti, del responsabile delle attività del comitato Altotevere dell’Uisp Stefano Moscetti e del segretario generale altotiberino Pasquale Fagiani.

Il parco naturale dei Laghi Spada è stato concesso in sub comodato dal Comune all’Asd Circolo Uisp Castello per perseguire obiettivi di conservazione e valorizzazione della zona umida dei Laghi Spada, ma anche di dare impulso ai giochi tradizionali, soprattutto guardando ai giovani delle scuole. Grazie alla disponibilità di un percorso per i giochi tradizionali di 2 km, saranno sviluppate attività sportive legata a ruzzola, rulletto e lancio del formaggio, che l’Asd Circolo Uisp Castello promuove con il patrocinio della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. La gestione comporterà interventi volti ad assicurare funzionalità e fruibilità dell’area, compresi custodia e pulizia, valorizzando anche l’edificio polifunzionale, dove sono stati realizzati servizi igienici, cucina e spogliatoio.