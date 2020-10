Parco Colfiorito, aperti i musei nei weekend di ottobre

Continuano le aperture del Museo Naturalistico e dell’infopoint di Colfiorito e del Museo Archeologico per tutti i weekend del mese di ottobre. Grazie alla collaborazione del personale di Coop Culture, per tutta l’estate sono state garantite le aperture al pubblico il sabato e la domenica, dei due Musei di Colfiorito, naturalistico ed archeologico, che continueranno fino a sabato 31 ottobre, con orario 10/13 e 16/19.

Colfiorito, c’è il Birdwatching

Il primo weekend di ottobre si è aperto con un evento molto partecipato: domenica 4 ottobre si è svolta la giornata europea del Birdwatching organizzata da Lipu Umbria, in collaborazione con il servizio Parco di Colfiorito. Nonostante il cattivo tempo nei giorni precedenti, una buona giornata con sprazzi di sole ha accompagnato le attività di monitoraggio del mattino di domenica 4 al Parco di Colfiorito, con 299 esemplari censiti, distribuiti in 35 specie.

Conoscere da vicino il territorio

E’ stata una occasione per conoscere da vicino le ricchezze del patrimonio avifaunistico, una ricchezza da tutelare e conservare. Erano presenti Mario Zeresi e Gianluca Bencivenga che hanno mostrato la Spiranthes spiralis, l’orchidea selvatica che fiorisce in questo periodo. Grande partecipazione anche per l’iniziativa di “Humbria2o Camminare sull’Acqua”, programma di trekking e passeggiate che domenica 4 ottobre ha visto una trentina di escursionisti percorrere un itinerario intorno al Parco di Colfiorito, dove è stato possibile ammirare le caratteristiche dell’area naturale protetta e approfondirne la conoscenza incontrando il personale del Parco e della LIPU. Nel pomeriggio i camminatori hanno visitato il Museo Archeologico di Colfiorito (MAC) accompagnati dalle operatrici di Coop Culture.

Il programma è stato organizzato da Associazione Capodacqua, ASD Orme Camminare Liberi, Fortibus Edizioni Musicali e Comunanza Agraria di Afrile, associazioni fondatrici del progetto “Musica all’Altezza”.