Parcheggio Teatro Romano, dal 9 ottobre torna la sosta gratuita nei feriali e festivi - Tuttoggi.info

Rimodulata la vigenza della sosta a pagamento all'interno dell'area sterrata, si pagherà solo nei giorni "caldi" dal punto di vista turistico come il prossimo Ponte di Ognissanti

Il parcheggio antistante l’area archeologica del Teatro Romano tornerà in sosta libera a partire da lunedì 9 ottobre 2023, sia nei giorni feriali sia in quelli festivi.

In esecuzione di una recente deliberazione della Giunta Comunale è stata infatti rimodulata la vigenza della sosta a pagamento all’interno dell’area e, nei prossimi giorni, la ditta affidataria del servizio di gestione provvederà a modificare la relativa segnaletica.

Il sindaco Filippo Stirati e la vice Alessia Tasso esprimono “soddisfazione per la conclusione positiva di una vicenda che rischiava di farci affrontare contenziosi che avrebbero compromesso lo stesso utilizzo dell’area. Abbiamo trovato un punto di equilibrio grazie a una mediazione virtuosa che va nella direzione di interessi diversificati ma socialmente fondati: abbiamo saputo recepire le istanze di residenti e attività commerciali, degli operatori della casa di riposo e famiglie che accompagnano i figli a scuola”.

Torna dunque la gratuità in tutta l’area, eccezion fatta, così come accadeva già nella precedente disciplina, per i periodi “caldi” dal punto di vista turistico: i prossimi sono quelli del Ponte di Ognissanti e del mese di dicembre. La sosta rimarrà ovviamente libera anche in occasione delle giornate dei Ceri Grandi, Mezzani e Piccoli.