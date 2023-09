Il parcheggio del Teatro Romano torna gratis nei giorni feriali | Ecco quando si pagherà il ticket - Tuttoggi.info

La delibera di giunta mette fine alle polemiche, torna la sosta libera anche per i Ceri | Si pagherà solo nei festivi, prefestivi e nei giorni di maggior afflusso turistico

Importante novità in arrivo per il parcheggio del Teatro Romano a Gubbio. Dopo le accese polemiche per l’istituzione – lo scorso aprile – della sosta a pagamento h24 (tra l’altro senza strisce blu né segnaletica), lunedì 4 settembre è arrivata una delibera di giunta che stabilisce periodi precisi in cui sarà necessario provvedere al ticket.

Innanzitutto il parcheggio sterrato – da sempre il più utilizzato da cittadini e visitatori per accedere al centro storico – tornerà libero e gratis nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) mentre resterà a pagamento solo nei periodi di maggior afflusso turistico, ovvero:

nei giorni prefestivi e festivi compresi tra il 1 aprile ed il 30 settembre di ogni anno, con orario 00-24, fatta salva la particolare regolamentazione (sosta libera) vigente in occasione delle giornate dei Ceri Grandi, Mezzani e Piccoli;

con orario 00-24, fatta salva la particolare regolamentazione (sosta libera) vigente in occasione delle giornate dei Ceri Grandi, Mezzani e Piccoli; Venerdì Santo, Sabato Santo, Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo di ogni anno,

di ogni anno, il 31 ottobre e il 1° novembre di ogni anno;

e il di ogni anno; tutti i giorni dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno;

di ogni anno; tutti i giorni dal 1° dicembre di ogni anno al 10 gennaio dell’anno successivo

Esultano dunque i cittadini di Gubbio, che nei mesi scorsi avevano di fatto lasciato semivuoto il grande sterrato antistante l’Area Archeologica del Teatro Romano. Ma ad essere contente sono soprattutto le oltre 20 attività commerciali del quartiere San Martino, che erano ricorse alle vie legali – rivolgendosi al Tar e invocando addirittura l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – perché si ritenevano più che penalizzate proprio dall’istituzione della sosta a pagamento.