Parcheggio per camper e chiosco a Castelluccio, giallo su autorizzazioni

Nuova battaglia di Gruppo d'Intervento giuridico e Mountain wilderness contro i parcheggi a Castelluccio di Norcia

Giallo sulle autorizzazioni di un chiosco e di un parcheggio per camper e auto a Castelluccio di Norcia. Ad accendere un faro sulle “strutture” sul Pian Grande di Castelluccio – mentre il paese di fatto non esiste più dopo il terremoto 2016 ed in attesa dell’avvio della ricostruzione – sono due associazioni ambientaliste, Mountain Wilderness e Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), già da tempo impegnate in prima linea nella difesa dell’ecosistema dei monti Sibillini. Sono stati infatti i due organismi a far scaturire il contenzioso di qualche anno fa che ha portato a vietare l’autorizzazione di parcheggi nell’area, e soprattutto in occasione della Fioritura a Castelluccio, seppur temporanei.

La nuova battaglia, dunque, mentre l’area di Castelluccio è praticamente una landa desolata, ancor più in questo periodo, è ora contro un’area di parcheggio per camper ed un piccolo chiosco nell’area. Mountain Wilderness e Gruppo d’Intervento Giuridico hanno presentato un accesso agli atti a numerosi enti per chiedere appunto se tali strutture siano autorizzate. E allo stato attuale sembrerebbe che non lo siano. Per questo gli ambientalisti auspicano “la rapida conclusione delle verifiche in corso e la conseguente adozione dei provvedimenti di rispristino ambientale che risultassero necessari”.