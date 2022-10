“La pandemia infinita”, Il Comitato sanitari umbri fa tappa a Foligno

Il tour nelle città

L’evento, ad ingresso libero e patrocinato dal Comune di Foligno, si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e divulgazione scientifica del Co.Sa.U. che lo ha visto protagonista la scorsa estate in tutte le città dell’Umbria e non solo. Apartitico, apolitico e senza scopo di lucro, il Co.Sa.U. è costituito da sanitari umbri appartenenti a tutti gli Ordini Professionali che si sono riconosciuti nella loro esperienza e competenza ed hanno condiviso la necessità di promuovere un dialogo tra i cittadini e le istituzioni, in particolare con gli Ordini Professionali Sanitari, nella difesa della libertà di scelta terapeutica e avendo come bussola il rispetto del Codice(i) Deontologico(i) e della Costituzione Repubblicana.

“Solo dati ufficiali”

“In un’ottica imparziale e con spirito critico – spiega il presidente Alessandro Montedori – gli interventi dei relatori fanno riferimento esclusivamente a dati ufficiali ed evidenze scientifiche opportunamente citati e documentati. Tra gli obiettivi che si prefigge il Co.Sa.U. vi è, in primis, il ripristino della fiducia in tutte le figure professionali sanitarie e nel rapporto Medico-Paziente, esso stesso componente imprescindibile del “processo di cura”. A tal fine il Comitato intende stimolare in Umbria tutte le Parti sociali, gli Ordini Professionali, gli Operatori Sanitari e le Autorità ad un dialogo scientifico ed etico costruttivo per essere parti attive nelle decisioni sanitarie che ci coinvolgono sia come Persone che come Professionisti Sanitari“.

Al termine delle relazioni è previsto il dibattito tra i relatori e i presenti in sala considerato che non

mancheranno certamente le sorprese alla luce delle numerose evidenze scientifiche e sentenze

giurisprudenziali che sembrano contraddire gran parte della narrativa governativa di oltre 2 anni e mezzo

(almeno in Italia).