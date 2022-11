Pamela uccisa e fatta a pezzi, a Perugia due testimoni: riaperta l’istruttoria sulla violenza sessuale

La decisione dei giudici della Corte di Assise di Appello di Perugia nel processo bis per il nigeriano già condannato per l'uccisione della 18enne

Saranno sentiti due testimoni, nell’udienza fissata per il 25 gennaio. E’ quanto hanno deciso i giudici della Corte di Assise di Appello di Perugia dove questa mattina si è tenuta l’udienza del nuovo processo nei confronti di Innocent Oseghale, per l’accusa di violenza sessuale nei confronti di Pamela Mastropietro. La 18enne che dopo essere fuggita da una comunità era stata uccisa e fatta a pezzi per essere fatta ritrovare in due trolley. Reati (omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere) per i quali Oseghale è già stato condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione.

Al nuovo processo sulla presunta violenza sessuale, deciso dalla Cassazione, è legata l’aggravante per l’eventuale condanna all’ergastolo, che nei giorni scorsi la mamma della ragazza è tornata pubblicamente a chiedere. Insieme alla riapertura del processo nei confronti dei presunti complici del nigeriano.