Palpeggia due ragazze durante un film al cinema e aggredisce Polizia, arrestato 40enne - Tuttoggi.info

L'uomo è accusato di violenza sessuale e resistenza a Pubblico Ufficiale, i palpeggiamenti a game e seno sono avvenuti all'interno di una sala di Perugia ai danni due spettatrici

Un 40enne è stato arrestato all’interno di un cinema di Perugia, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale e resistenza a Pubblico Ufficiale.

A chiamare la Polizia è stata proprio la vittima, che agli agenti giunti sul posto ha riferito di essere stata avvicinata da un uomo, in evidente stato di ebbrezza, mentre guardava il film sulle poltroncine della sala. Questo, dopo essersi seduto accanto a lei – ha raccontato – avrebbe quindi iniziato ad importunarla, cercando più volte di toccarle la gamba, tanto da essere costretta a cambiare posto.

Gli agenti, a quel punto, hanno rintracciato il sospetto – che nel frattempo era stato trattenuto dal personale della vigilanza – il quale, fin da subito, ha mostrato un atteggiamento aggressivo e insofferente al controllo. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il 40enne ha infatti iniziato a spintonare gli agenti e a minacciarli.

Dopo averlo contenuto i poliziotti sono stati avvicinati da un’altra ragazza, che ha riferito loro come anch’essa, mentre guardava il film, fosse stata palpeggiata alla coscia e al seno dallo stesso uomo. Una volta cambiato posto, spaventata, il disturbatore si era allontanato.

Accompagnato il 40enne in questura per le attività di rito, gli agenti lo hanno arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero è stato trattenuto nella Casa Circondariale di Perugia-Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.