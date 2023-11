Palo cade e centra auto in transito, paura lungo una strada sterrata - Tuttoggi.info

Particolarmente sfortunato il conducente di una Fiat Panda, colpito in una strada deserta proprio nel momento in cui stava passando | Per fortuna ne è uscito illeso

Quando il destino ci mette lo zampino. Il conducente di una Fiat Panda, oggi pomeriggio (28 novembre) stava transitando lungo una strada sterrata di Migianella (Umbertide), per la maggior parte della giornata deserta ma, proprio in quel momento, un palo della Telecom è caduto centrando l’auto.

Fortunatamente il traliccio ha colpito il lunotto posteriore, frantumandolo, ma senza nessuna conseguenza per il malcapitato guidatore. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Città di Castello per mettere in sicurezza l’auto e la strada.