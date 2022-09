Palio de San Michele 2022, vince il Rione San Rocco - Tuttoggi

A tutti i rionali è arrivato l’abbraccio del sindaco, Paola Lungarotti: “Ho visto la forza che richiama Federica Moretti (presidente dell’Ente Palio, ndr) nel suo motto: Il Palio è la forza! Ho visto che volere è potere e il potere così usato si trasforma in bene e ricchezza immateriali. Ho visto l’unione anche nella competizione, l’aiuto reciproco, la soddisfazione di fare per gli altri e non per se stessi. Ho visto la meraviglia e lo stupore negli occhi dei giurati, entusiasti di vivere esperienze così particolari. Ho visto … ho visto nel Palio la nostra Bastia. Grazie”. (Foto in evidenza dalla pagina fb del Rione San Rocco)