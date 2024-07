Ucraina, Kiev: "80 raid Russia in ultime 24 ore". Mosca: "Distrutti 14 droni" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Un'altra notte di attacchi aerei contro l'Ucraina. Kiev rende noto che la Russia "ha lanciato un attacco missilistico contro le posizioni delle unità ucraine e contro aree popolate utilizzando un missile, così come 80 attacchi aerei nelle ultime 24 ore", come riferisce lo Stato maggiore generale delle Forze armate dell'Ucraina nel suo resoconto quotidiano.

Dal canto suo la Russia fa sapere che i sistemi di difesa aerea hanno distrutto durante la notte 14 veicoli aerei senza pilota, ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che "la notte scorsa, quando il regime di Kiev ha tentato di effettuare un attacco terroristico utilizzando veicoli aerei senza pilota contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 7 UAV su Kursk, 3 su Belgorod, 2 su Rostov , 1 su Bryansk e 1 sulla regione di Lipetsk".

"Le Forze armate dell'Ucraina utilizzano gli aeroporti di Paesi terzi, in particolare della Polonia, come base per le loro forze aeree. Ciò viene fatto al fine di limitare la possibilità di colpire le attrezzature nemiche da parte delle Forze armate russe, in caso di attacco sul territorio dell’Ucraina. I paesi terzi porteranno ad uno scontro diretto fra la Russia e i paesi dell'Ue e della Nato", ha detto a Ria Novosti una fonte delle forze di sicurezza di Mosca.

"Nessuno parla affatto di mobilitazione, non ci sono dubbi", ha detto a Ria Novosti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo in conferenza stampa alla domanda se ci sono abbastanza volontari o se potrebbe essere necessaria la mobilitazione.

La Russia non diffonde ufficialmente dati relativi alle perdite subite in guerra. La strategia di Mosca, come osservato da analisti che monitorano il conflitto, prevede offensive 'a ondate', con il rischio concreto di sacrificare centinaia di uomini ogni giorno.