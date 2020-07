Palestre comunali in concessione: i dettagli del bando

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande da parte delle associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e degli altri soggetti abilitati per la concessione in uso per la stagione agonistica 2020/2021 delle palestre comunali, palestre scolastiche e locali per attività ginniche.

A chi inviare la domanda

Le richieste devono essere redatte utilizzando il modulo scaricabile alla pagina del sito del comune www.comune.foligno.pg.it/pagine/modulistica. Il modulo e i suoi allegati, compilati in ogni parte e firmati esclusivamente dal presidente del soggetto richiedente, devono essere inviati entro il 31 luglio a mezzo di casella di posta elettronica certificata all’indirizzo pec comune.foligno@postacert.umbria.it o tramite casella mail di posta ordinaria all’indirizzo mail serviziosport@comune.foligno.pg.it. In alternativa, attraverso appuntamento da fissare chiamando i numeri 0742/330207, 0742/330299, 0742/330349 e 0742/330306, è possibile consegnare la richiesta a mano allo Sportello Unico Integrato, dal lunedì al venerdì: (9/12.30) e martedì e giovedì (15.30/17.30); al servizio sport, dal lunedì al venerdì (10/12,30) martedì e giovedì (15,30/17,30)

I limiti dell’uso delle palestre in concessione

L’uso delle palestre è subordinato al rispetto delle prescrizioni contenuto nel piano scuola 2020/2021 adottato dal Miur. il 26 giugno scorso, in particolare per quanto concerne l’obbligo di pulizia approfondita e igienizzazione dei locali dopo ogni utilizzo al fine d’impedire il diffondersi del virus Covid-19. I richiedenti devono essere, inoltre, in regola con il pagamento delle tariffe d’utenza per l’uso degli impianti sportivi comunali e devono impegnarsi ad adeguarsi alle disposizioni di cui al decreto 24 aprile 2013 del ministero della salute circa la dotazione di defibrillatori semiautomatici e personale qualificato all’uso. In caso di domanda incompleta, l’ufficio richiederà le necessarie integrazioni in assenza delle quali la domanda verrà rigettata.

I dettagli per le società interessate

I calendari definitivi avranno validità dal 15 ottobre 2020 al 31 maggio 2021. per esigenze particolari delle società sportive legate all’avvio dei campionati federali, è prevista la redazione settimanale di calendari provvisori a partire dal 17 agosto 2020 e fino alla data di decorrenza dei calendari definitivi. Le societá interessate dovranno presentare direttamente all’ufficio sport ed almeno 10 giorni prima della data richiesta per l’inizio dell’attività, apposita e separata domanda di orari provvisori settimanali.Il Comune si riserva di apportare modifiche ai calendari approvati ove queste si rendessero necessarie ai fini del coordinamento con le attività scolastiche dei vari istituti, anche in ragione dell’emergenza sanitaria in atto che potrebbe comportare l’esigenza di una riorganizzazione delle attività e dei loro orari.