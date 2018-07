Ospedali Città di Castello e Branca sopra la media regionale nella cura del paziente

Gli ospedali della Usl Umbria 1 sono i migliori nell’ascolto dei bisogni dei pazienti, dall’accoglienza alla sicurezza delle cure. A dirlo sono i primi risultati dell’indagine dell’Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari (Agenas) sul grado di umanizzazione dei nosocomi umbri.

Gli ospedali di Città di Castello, Gubbio-Gualdo Tadino, Media Valle del Tevere e Umbertide che hanno partecipato all’indagine nel corso del 2017, hanno ottenuto punteggi molto elevati e tendenzialmente superiori alla media regionale. In particolare, le strutture di Città di Castello e Gubbio/Gualdo Tadino hanno ottenuto il punteggio massimo nella valutazione della sicurezza delle cure che indaga sulla presenza di procedure e misure organizzative validate dalla letteratura.

“Sono risultati molto importanti per una azienda complessa come la Usl Umbria 1, che organizza servizi sanitari per una popolazione di oltre 500mila abitanti – afferma il direttore generale Andrea Casciari – Voglio ringraziare tutti gli operatori che si impegnano quotidianamente per mantenere alta la sicurezza e la qualità dell’assistenza, mostrando grande professionalità anche sugli aspetti relazionali, che consentono alla persona malata, con le sue fragilità, di sentirsi al centro del sistema delle cure”.

Così Luca Coletto, presidente di Agenas: “L’umanizzazione è tra i farmaci più efficaci di cui disponiamo e un sistema sanitario è innovativo ed efficace soltanto se, oltre alle innovazioni tecnologiche e terapeutiche, sa accogliere adeguatamente le persone in un periodo di fragilità della loro vita, se non smarrisce la capacità di ascoltare i bisogni che provengono dai pazienti”.

Nel dettaglio, l’indagine si basa sull’osservazione diretta e l’acquisizione di documentazione riguardante la presenza o meno di determinate procedure o servizi all’interno degli ospedali. Ad occuparsene sono équipe composte da personale di direzione medica, degli Urp e da rappresentanti di associazioni: un modo per condividere progetto e finalità direttamente con i cittadini. Quattro le aree principali d’indagine: processi assistenziali e organizzativi orientati al rispetto e alla specificità della persona (vedi tabella 1); accessibilità fisica, vivibilità e comfort (vedi tab. 2); accesso e informazioni, semplificazione e trasparenza (vedi tab. 3); cura della relazione col paziente/cittadino (vedi tab. 4).

Ma il metro per valutare un ospedale è dato anche da degenze ”a misura di bambino”, da sale d’attesa accoglienti, accesso alle informazioni, formazione del personale e cura della relazione con le persone malate. In sostanza, un lungo elenco di impegni presi con il cittadino per far sì che, ogni volta che entra in un ospedale, si senta un po’ più a casa propria.

Nelle tabelle sottostanti la sintesi dei risultati degli ospedali della USL Umbria 1 messi a confronto con la media ottenuta dalle strutture ospedaliere umbre.

Risultati complessivi valutazione del grado di umanizzazione Anno Struttura Punteggio

Complessivo 2017 Ospedale Città di Castello 9,2 2017 Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino 9,0 2017 Ospedale Media Valle del Tevere 9,0 2017 Ospedale Umbertide 8,4 2017 Umbria (punteggio medio) 8,5

Tabella 1

AREA 1 – Processi assistenziali e organizzativi orientati al rispetto e alla specificità della persona Anno Struttura Punteggio

AREA 1 2017 Ospedale Città di Castello 9,5 2017 Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino 9,5 2017 Ospedale Media Valle del Tevere 9,3 2017 Ospedale Umbertide 8,9 2017 Umbria (punteggio medio) 8,7

Tabella 2

AREA 2 – Accessibilità fisica, vivibilità e comfort dei luoghi di cura Anno Struttura Punteggio

AREA 2 2017 Ospedale Città di Castello 9,0 2017 Ospedale Media Valle del Tevere 8,6 2017 Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino 8,4 2017 Ospedale Umbertide 8,4 2017 Umbria (punteggio medio) 8,5

Tabella 3

AREA 3 – Accesso alle informazioni, semplificazione e trasparenza Anno Struttura Punteggio

AREA 3 2017 Ospedale Città di Castello 9,1 2017 Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino 9,0 2017 Ospedale Media Valle del Tevere 9,0 2017 Ospedale Umbertide 8,5 2017 Umbria (punteggio medio) 8,5

Tabella 4

AREA 4 – Cura della relazione con il paziente e con il cittadino Anno Struttura Punteggio

AREA 4 2017 Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino 9,3 2017 Ospedale Media Valle del Tevere 9,3 2017 Ospedale Città di Castello 9,0 2017 Ospedale Umbertide 7,2 2017 Umbria (punteggio medio) 8,4

