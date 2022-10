Ospedale Terni, Maria Mariani nuovo direttore amministrativo - Tuttoggi

Laureata con lode in Giurisprudenza presso la Luiss di Roma, la dottoressa Maria Mariani fino al 2021 è stata direttore amministrativo in Enti e aziende del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata.

“La dottoressa Mariani – spiega il direttore generale Casciari – ha sin da subito abbracciato il nostro progetto di lavoro, rinunciando anche a posizioni economicamente più vantaggiose in altre strutture.

Questa sua scelta rappresenta per noi un valore aggiunto che sicuramente dà ancora più peso al lavoro che tutti insieme andremo a portare avanti, nell’ottica del miglioramento costante dei servizi sanitari e amministrativi. A lei va il mio in bocca al lupo, mentre il mio ringraziamento è alla dottoressa Anna Rita Ianni per quanto portato avanti fino a questo momento e per la professionalità dimostrata nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme”.