Ospedale Orvieto e sanità, manifestazione in piazza - Tuttoggi.info

Ospedale Orvieto, Spi Cigl e Lega intercomunale dell'Orvietano chiamano i cittadini in piazza in difesa della sanità pubblica

Si torna in piazza per la sanità pubblica e universale ad Orvieto: l’appuntamento è per sabato 17 giugno alle ore 10.30 in piazza della Repubblica, dove lo Spi Cgil, Lega intercomunale dell’Orvietano, chiama la popolazione tutta a manifestare per “ribellarsi al progressivo smantellamento della sanità territoriale al di là delle promesse e dei proclami”.

Sette i punti al centro della mobilitazione: il potenziamento dell’ospedale cittadino; Orvieto sede di distretto; abbattimento delle liste d’attesa e risposta sanitaria sul territorio; potenziamento dell’assistenza domiciliare, del centro di salute mentale, dei servizi per le donne e l’infanzia; casa di comunità accessibile, funzionale e partecipata; potenziamento di medicina territoriale e prevenzione; programmazione di un piano di assunzioni di personale.