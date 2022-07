Ospedale Meyer elogia Usl Terni per riabilitazione piccola di 11 anni - Tuttoggi

La dottoressa Lucarini

La piccola è presa in cura, insieme a tanti altri bambini, dalla dottoressa Ludovica Lucarini, dirigente medico Fisiatra dell’Azienda Usl Umbria 2, con specializzazione nell’ambito pediatrico e che al momento figura come unica professionista, in questo settore ultraspecialistico, nel territorio regionale.

Ieri mattina, 26 luglio, il direttore generale dell’azienda sanitaria dott. Massimo De Fino ha voluto incontrare, nella sede centrale di viale Bramante, la dott.ssa Lucarini per fare il punto sull’attività svolta e concordare alcune ulteriori misure di sviluppo e potenziamento.

La professionista si occupa di tutte le patologie di interesse Riabilitativo pediatrico, è referente di un ambulatorio di 2° livello per la scoliosi e le patologie del rachide in età evolutiva, svolge un ambulatorio di protesica pediatrica, ed è componente dell’équipe multidisciplinare che, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Terni, prende in carico precocemente i bambini prematuri.

Riabilitazione pediatrica

“La riabilitazione pediatrica – ha spiegato il dott. De Fino congratulandosi con la dott.ssa Lucarini per l’ottimo lavoro svolto riconosciuto anche dal centro di eccellenza toscano – è un ambito di superspecializzazione dove appropriatezza, specificità e precocità dell’intervento sono fondamentali per un’adeguata presa in cura. Contiamo di consolidare questo settore nel territorio che risulta di fondamentale importanza per i bambini ed i familiari che si trovano a gestire situazioni delicate e difficili”.