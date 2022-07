Ospedale, il punto sui servizi post Covid riattivati in attesa del “matrimonio” con Foligno

Le specialità non ancora riattivate al 30 giugno, come dotazione di posti letto, dopo la riconversione da ospedale Covid, sono: Cardiologia – UTIC, Punto Nascita e Pediatria. Per la Cardiologia e la Pediatria, la criticità è rappresentata dalla carenza di personale medico, a livello nazionale e locale, con bandi di reclutamento che finiscono deserti o quasi.

Nell’elenco della Usl 2 sono riportati i posti letto attivati ad oggi (esclusi gli 8 posti letto Covid) e quelli ancora da attivare:

U.O. ORTOPEDIA 16

U.O. CHIRURGIA MULTIDISCIPLINARE E ROBOTICA 16

U.O. TERAPIA INTENSIVA 5

U.O. OSTETRICIA/GINECOLOGIA DAY-WEEK SURGERY 8

POSTI AGGIUNTIVI MEDICINA INTERNA DA TRASFORMARE IN CARDIOLOGIA NON APPENA RIPRISTINATO IL PERSONALE SPECIALISTICO 6

U.O. MEDICINA INTERNA 28

O.B. PRONTO SOCCORSO 4

RSA 16 Da attivare

ULTERIORI POSTI LETTO PER LA U.O. CHIRURGIA O PUNTO NASCITA 19

U.O. PEDIATRIA 7

In totale si tratta dunque di 99 posti letto attivati e 26 ancora da attivare.