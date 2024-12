Ospedale, firmato l’accordo sulla distribuzione del Fondo di perequazione

Dopo dieci anni di attesa, le organizzazioni dell’intersindacale e la Direzione generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia hanno firmato l’accordo sulla distribuzione del Fondo di perequazione.

L’accordo è stato firmato dai delegati aziendali di AAROI EMAC, ANAAO ASSOMED, CGIL, CIMO FESMED, CISL medici, FASSID, UIL e dalla direzione generale.

I dirigenti medici e sanitari dell’Azienda ospedaliera di Perugia erano in attesa di ricevere questi emolumenti dal 2014. A beneficiarne sono tutti, in base a ruoli e servizi.

Con l’accordo viene sanata una profonda sperequazione rispetto alle altre Aziende sanitarie dell’Umbria.

Per questo l’intersindacale ringrazia il direttore generale Giuseppe De Filippis, il direttore amministrativo Rosa Magnoni, il direttore sanitario Arturo Pasqualucci e il direttore del Personale Veronica Vettori, “con i quali in questi anni di mandato – si legge in una nota – si è stabilito un rapporto di proficua e continua collaborazione, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali che si auspica proseguano anche in futuro”.