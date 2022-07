Ospedale, De Filippis dg fino al 2025 nomina Pasqualucci direttore sanitario

Incarico ufficiale per il facente funzione, che nomina il medico perugino con esperienze manageriali a Torino e Ancona

Proprio mentre in Consiglio regionale la sanità è uno dei fronti più accesi del dibattito sull’attuazione del programma della Giunta, si definisce l’assetto dell’Azienda ospedaliera di Perugia. Giuseppe De Filippis, che dal dicembre 2021 ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario e direttore generale facente funzione, è stato nominato dalla governatrice Tesei direttore generale a decorre dall’11 luglio 2022, incarico che ricoprirà fino all’11 luglio 2025.

De Filippis ha quindi nominato direttore sanitario Arturo Pasqualucci. Perugino di nascita e torinese di adozione, classe 1962, Pasqualucci è esperto in organizzazione sanitaria con lunghe esperienze di direzione in molte aziende ospedaliere e sanitarie italiane. L’ultimo incarico in qualità di direttore sanitario lo ha ricoperto presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria degli Ospedali Riuniti di Ancona.