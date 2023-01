Ospedale, così il nuovo percorso pediatrico per i piccoli malati

All’arrivo in Pronto Soccorso Generale, l’infermiere di triage compila una check-list, ovvero una scheda volta a facilitare il percorso di gestione clinica del bambino tra Pronto Soccorso Generale e Clinica Pediatrica. Questa scheda è basata sulla rilevazione rapida di segni clinici che possano configurare una condizione di instabilità clinica. In questo caso, il piccolo paziente viene sottoposto a triage e trattato in Pronto Soccorso avvalendosi della consulenza degli specialisti necessari e successivamente si decide il setting assistenziale più appropriato per la prosecuzione dell’iter diagnostico-terapeutico.

In caso di stabilità clinica, invece, il piccolo paziente viene inviato e accompagnato con personale afferente al Pronto Soccorso Generale presso l’Accettazione Pediatrica, (Blocco H piano +2) dove viene preso in carico dal personale infermieristico che effettuerà il triage.

“Grazie all’attivazione di questo nuovo percorso – sottolinea il direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera, Arturo Pasqualucci – è assicurata una presa in carico dei piccoli pazienti durante tutto il percorso nel nostro Ospedale, con un aumento della sicurezza per i pazienti stessi e per i nostri operatori”.