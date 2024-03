Ospedale Città di Castello, terminati alcuni "restyling" dal tetto al Pronto Soccorso - Tuttoggi.info

Gli interventi strutturali erano stati sollecitati dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, durante la sua recente visita nella struttura sanitaria tifernate

Sono terminati ufficialmente oggi (13 marzo) gli interventi strutturali nell’ospedale di Città di Castello, avviati nei giorni scorsi.

Nello specifico i lavori hanno riguardato il risanamento del tetto, con chiusura del controsoffitto, e la ritinteggiatura delle pareti del Pronto Soccorso. Altri interventi sono giunti al termine anche al laboratorio di Analisi, situato sempre all’interno dell’ospedale, dove è stato ripristinato il controsoffitto.

Questi specifici restyling erano stati sollecitati dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, durante la sua recente visita nella struttura sanitaria tifernate, che da mesi e mesi è al centro delle polemiche per la mancanza di medici e di primari e, di conseguenza, di alcuni servizi non sempre efficienti al 100%. In ogni caso, come si dice, da qualche parte si dovrà pur cominciare…