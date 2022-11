Ospedale Città di Castello, Braganti "Ginecologia e ostetricia fiori all’occhiello" - Tuttoggi

“Le nostre ostetriche – spiega il dottor Torrioli – si prendono cura del benessere della donna e del bambino per far vivere l’esperienza di gravidanza, parto e puerperio in piena dolcezza, competenza e sicurezza, con un minor ricorso alla medicalizzazione e senza tralasciare la sfera emotiva e relazionale. Ad oggi, ogni donna ha la fortuna di poter stringere la mano alla persona che ha deciso di avere accanto nella vita anche in sala parto e, nei giorni successivi alla nascita, di stare in stanze riservate con tutte le comodità (fasciatoio, next-to-me, bagno privato). Al termine della gravidanza il nostro modello assistenziale si fonda sulla presa in carico della gestante da parte dell’ostetrica in una logica di integrazione tra punto nascita e servizi territoriali, per il supporto alla naturalità di gravidanza, parto e allattamento”.

Il blocco-parto dell’ospedale tifernate è composto da due sale travaglio-parto dotate di tutti i presidi finalizzati a garantire un travaglio il più naturale e libero possibile (sgabello olandese, liane, palle, multitrack, fouton, diffusore per cromo-aroma e musicoterapia, vasca per parto in acqua), oltre che una sala operatoria per eventuali emergenze ostetriche.

Ma anche tutta l’attività propriamente ginecologica è di alto livello all’ospedale di Città di Castello. “Svolgiamo interventi di chirurgia per via vaginale e addominale (sia in laparoscopia che laparotomia) – prosegue Torrioli – per il trattamento di patologie uterine benigne e maligne, endometriosi, patologia annessiale e prolasso genitale. Inoltre effettuiamo interventi per la correzione dei difetti del pavimento pelvico (prolassi e disfunzioni urinarie) con tessuti sia nativi che protesici. In particolare siamo uno dei centri di riferimento dell’Italia centrale per l’utilizzo di una particolare protesi (Lyra), per la correzione di prolassi genitali ed effettuiamo corsi e training per i colleghi delle regioni limitrofe”.

Nel corso della sua visita il direttore generale Massimo Braganti ha ringraziato tutto il personale del reparto “per la professionalità e sensibilità che dimostrano nel loro lavoro quotidiano; qualità indispensabili per chi è costantemente a contatto con donne e famiglie che vivono momenti particolari della loro vita e sono, per diversi motivi, emotivamente più fragili. Riconfermo la necessità di consolidare e rilanciare i nostri punti di eccellenza cercando di ampliare la capacità di attrazione. In tale senso anche l’aspetto formativo assume importanza”.

Per il 2 e 3 dicembre, infatti, la struttura ha organizzato un corso di chirurgia ginecologica live presso il presidio ospedaliero di Città di Castello, che sarà un’occasione di confronto tra le varie realtà umbre con ospiti provenienti da ogni ospedale della regione. La finalità è quella di discutere di diversi casi clinici ed approcci chirurgici e di approfondire i passi fatti dalla chirurgia ginecologica tradizionale e mini-invasiva del territorio, al fine di migliorare i percorsi assistenziali.