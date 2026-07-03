Orvieto, Umbria Pride di due giorni: al centro la campagna "PMA per Tutte" - Tuttoggi.info

ORVIETO OSPITA L’UMBRIA PRIDE: DUE GIORNI DI DIBATTITI, CINEMA E CULTURA PER I DIRITTI. AL CENTRO LA CAMPAGNA “PMA PER TUTTE” DELL’ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI

Venerdì 3 e sabato 4 luglio Orvieto ospiterà “Umbria Pride a Orvieto”, una due giorni dedicata ai diritti, all’inclusione e alla libertà di scelta, promossa dalla Cellula dell’Associazione Luca Coscioni di Orvieto in collaborazione con le realtà del territorio.

Al centro dell’iniziativa ci sarà la campagna nazionale “PMA per Tutte”, la proposta di legge di iniziativa popolare dell’Associazione Luca Coscioni che punta a modificare la legge 40 del 2004 per consentire l’accesso alla Procreazione Medicalmente Assistita anche alle donne single e alle coppie di donne, superando una discriminazione che oggi limita questo diritto alle sole coppie eterosessuali.

La campagna ha già superato le 30.000 firme in pochi giorni, superando metà delle 50.000 sottoscrizioni necessarie per il deposito della proposta in Parlamento. Un risultato che parla e conferma quanto ormai sia diffusa la richiesta di aggiornare una normativa che costringe ancora oggi molte donne a recarsi all’estero per poter realizzare un progetto genitoriale. Secondo la mappa europea elaborata dall’Associazione Luca Coscioni, l’Italia è tra i soli tredici Paesi europei che ancora negano l’accesso alla PMA alle donne single, mentre in trentadue Stati europei – tra cui Francia, Spagna, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca e Paesi Bassi – questa possibilità è già garantita. L’evento di Orvieto rappresenterà un’importante occasione di confronto pubblico su questi temi.

Il programma

L’iniziativa prenderà il via venerdì 3 luglio alle ore 18, presso il laboratorio di ceramica Rosarjarte, con un incontro dedicato alla campagna “PMA per Tutte”. Interverranno l’avvocata Francesca Re, coordinatrice nazionale della raccolta firme e già componente del Consiglio Generale dell’Associazione Luca Coscioni, insieme a Marilena Grassadonia. Alle ore 21, presso il Giardino dei Lettori, sarà proiettato il film Unicorni, alla presenza della regista Michela Andreozzi e della sceneggiatrice Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno.

Sabato 4 luglio, alle ore 18, lo Scalo Community Hub ospiterà invece la proiezione del film Mamma+Mamma, con la partecipazione della giornalista Alessia Arcolaci, della regista Karole Di Tommaso e della sceneggiatrice Chiara Atalanta Ridolfi. La manifestazione si concluderà nella serata di sabato, intorno alle ore 23 in Piazza del Popolo, con uno spettacolo drag delle performer Aryanna e Lady Montana.

La Cellula Coscioni di Orvieto si è avvalsa della collaborazione di Omphalos, organizzatrice dell’Umbria Pride, Cantiere Orvieto, che ha reso possibile la proiezione di Unicorni all’interno della rassegna One – Orvieto Notti d’Estate, e VisitOrvieto, che ospiterà il drag show nell’ambito della manifestazione “Giro Piatto Orvieto 2026”. “Dopo l’esperienza del primo Disability Pride Umbria organizzato lo scorso anno, vogliamo continuare a costruire a Orvieto spazi di confronto sui diritti, dove libertà, scienza e autodeterminazione possano incontrarsi“, dichiarano dalla Cellula dell’Associazione Luca Coscioni di Orvieto.