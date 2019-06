“Orvieto in fiore 2019” e “Festa della Palombella”, cambia la viabilità nel centro storico

share

In occasione dello svolgimento della 7^ edizione della manifestazione “ORVIETO IN FIORE” che si terrà ad Orvieto nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno 2019 a cura dell’Associazione “Comitato Cittadino dei Quartieri”, e del tradizionale evento della “Palombella” che si terrà domenica 9 giugno in Piazza Duomo, a tutela della sicurezza pubblica il Dirigente del Settore Vigilanza ha disposto la seguente disciplina della sosta e viabilità all’interno del centro storico:

• Durante le giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno 2019, la circolazione veicolare in ingresso al centro storico potrà essere interrotta all’altezza della rotatoria di Porta Romana ed all’altezza di Piazza Cahen, con deviazione dei flussi veicolari all’interno dei parcheggi insilati o in alternativa verso le direttrici esterne al centro storico; da tale disciplina sono esentatati i veicoli dei residenti del Centro Storico, i veicoli diretti agli Hotel, i mezzi adibiti alla raccolta differenziata, i veicoli di pronto intervento e soccorso ed i veicoli del servizio del Trasporto Pubblico Locale.

• Dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di venerdì 7 e sabato 8 giugno 2019 è fatto divieto assoluto di transito e sosta in tutta Piazza San Giovenale e Piazza Simoncelli.

• Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno 2019 è vietato il transito veicolare in via Filippeschi per consentire lo svolgimento del mercato florovivaistico.

• Dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di sabato 8 giugno 2019 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza Monaldeschi ed in Piazza Simone Mosca.

• A partire dalle ore 20.00 di sabato 8 giugno 2019, in concomitanza con l’evento “Notte Bianca a Pistrella”, potrà essere effettuato un blocco della circolazione in Corso Cavour con deviazione del traffico verso via Angelo da Orvieto.

• Dalle ore 07.00 di sabato 8 giugno 2019 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in: Piazza Belisario ed in Piazza Monaldeschi per consentire l’allestimento delle infiorate.

• Durante tutto il periodo compreso tra il giorno 7 ed il giorno 9 giugno 2019, in caso di notevole afflusso di persone, potrà essere interrotta la circolazione veicolare in via Luca Signorelli.

• Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di domenica 9 giugno 2019 è fatto divieto assoluto di transito e sosta in tutta Piazza Duomo per consentire lo svolgimento della Palombella.

• In occasione dei mercatini artigianali e florovivaistici lungo via Filippeschi, il servizio del Trasporto Pubblico Locale della circolare “C”, da Piazza della Repubblica transiterà in via Garibaldi e via Adolfo Cozza.

• Qualora Piazza della Repubblica si renda impercorribile da parte del minibus, a causa del notevole afflusso di persone, i responsabili di Umbria Mobilità, in accordo con il Comando della Polizia Locale, potranno decidere di sospendere temporaneamente la circolazione del servizio.

• A partire dalle ore 18.00 di sabato 8 giugno 2019, in occasione del giro delle infiorate da parte delle autorità e della giuria, sarà temporaneamente interrotto il transito veicolare per il tempo strettamente necessario nelle seguenti vie: Corso Cavour; Via Angelo da Orvieto; Via Roma; Piazza XXIX Marzo; Via Felice Cavallotti, Piazza Gualterio; Piazza della Repubblica; Via Malabranca; Piazza San Giovenale.

• Dalle ore 15.00 di sabato 8 fino alle ore 21 di domenica 9 giugno 2019 è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in Piazza del Popolo e Piazza Vivaria per consentire l’allestimento e lo svolgimento del “Palio dei Balestrieri”.

• Dalle ore 16.00 alle ore 21.00 di domenica 9 giugno 2019 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza d’Armi, lato uscita Corteo Storico e Area antistante Liceo Artistico.

Durante tutto il periodo compreso tra il giorno 7 ed il giorno 9 giugno 2019, il capolinea del Servizio Trasporto Pubblico Locale sarà spostato da Piazza della Repubblica a Strada di Porta Romana (Area Fiorenzi).

Tutti gli utenti della circolazione stradale, per l’intero periodo indicato nell’ordinanza, dovranno osservare scrupolosamente la segnaletica posta in essere, a norma della vigente disciplina del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

In caso di estrema necessità il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti finalizzati al regolare svolgimento del traffico e della circolazione stradale. Il servizio Segnaletica Stradale curerà la parte di propria competenza.

share

Stampa