Tratto di strada nell'Agrigentino trasformato in discarica abusiva, 23 denunce - Tuttoggi.info





AGRIGENTO (ITALPRESS) – I carabinieri di Campobello di Licata hanno denunciato alla Procura di Agrigento 23 persone, residenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania, ritenute responsabili, a vario titolo, di abbandono illecito di rifiuti. Gli accertamenti, svolti tra i mesi di febbraio e marzo scorsi in contrada Fondachello, lungo un tratto di strada parallelo alla SS 123, hanno consentito ai militari, anche mediante sistemi di videosorveglianza, di documentare 27 distinti episodi di sversamento abusivo di rifiuti. Le immagini acquisite hanno permesso agli investigatori di individuare i soggetti mentre, utilizzando i propri veicoli, riversavano sul ciglio della strada diverse tipologie di materiale, tra cui rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, sia non pericolosi sia pericolosi, determinando la formazione di una discarica abusiva su area pubblica. Conclusi gli accertamenti, i 23 soggetti identificati sono stati denunciati. Contestualmente, i Carabinieri hanno interessato il Comune di Campobello di Licata per gli adempimenti di competenza finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi e alla bonifica dell’area. vbo/mca1

(Fonte video: Carabinieri Agrigento)