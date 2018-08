Orvieto Folkfest2018, limitazioni traffico e sosta per la sicurezza

Nel periodo compreso tra il 29 agosto e il 9 settembre 2018 si terranno ad Orvieto una serie di manifestazioni legate all’evento “Folkfest 2018”, ovvero: “Umbria Folk Festival” in Piazza del Popolo nelle giornate di mercoledì 29, giovedì 30, venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre 2018; “I Gelati d’Italia” in Piazza della Repubblica, Piazza del Popolo e Piazza Fracassini nelle giornate di venerdì 31 agosto, sabato 1, domenica 2, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 settembre.

A tutela della buona riuscita delle manifestazioni programmate e della sicurezza pubblica e nel rispetto del Piano Safety della manifestazione “Umbria Folk Festival”, il transito e la sosta nelle zone interessate sono regolamentati attraverso i seguenti provvedimenti:

1. Dalle ore 18:00 alle ore 24:00 dei giorni 29 – 30 – 31 agosto e 01 settembre 2018, è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza del Popolo (area adiacente a Piazza Vivaria), per consentire l’ammassamento dei mezzi di soccorso come previsto nel Piano Safety.

2. Durante tutto il periodo di svolgimento delle manifestazioni “Umbria Folk Festival” e “Gelati d’Italia” sarà vietata la circolazione veicolare in via del Popolo con deviazione dei flussi verso Piazza Generale Cimicchi.

3. In concomitanza con l’occupazione di suolo pubblico in Piazza della Repubblica degli stand di “Gelati d’Italia”, al fine salvaguardare la pubblica incolumità, a partire dalle ore 16:00 dei giorni 31 agosto, 01, 02, 07, 08 e 09 settembre 2018, tutti gli autobus del trasporto pubblico locale effettueranno il capolinea in Strada di Porta Romana (area Fiorenzi) anziché in Piazza della Repubblica.

Il servizio segnaletica stradale curerà la parte di propria competenza. Il Comando della Polizia Locale adotterà tutti i provvedimenti necessari a garantire il normale flusso della circolazione.

