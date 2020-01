Orvieto, contro maltempo disposto piano anti neve e gelo - Tuttoggi

Il Comune di Orvieto ha predisposto il “Piano Neve” per la stagione invernale 2019/2020 approvato dall’Esecutivo, attraverso il quale sono state pianificate le situazioni di emergenza con l’obiettivo di definire, rendere omogenee e coordinare tutte le iniziative da adottare nel caso in cui il territorio comunale dovesse interessato da eventi meteorologici di intensità tale da mettere in crisi la fluidità della circolazione con conseguente necessità di interventi di soccorso all’utenza. Piano che definisce le attività necessarie a garantire la sicurezza e la transitabilità delle strade comunali quando si dovessero verificare eventi atmosferici con accumulo di neve e l’eventuale formazione di ghiaccio. Come negli anni precedenti, il piano, redatto dal Servizio di Protezione Civile e Settore Tecnico / dal Centro Servizi Manutentivi dell’Ente rispecchia la normativa generale di Protezione Civile, le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri riferite agli indirizzi operativi per il sistema di allertamento e gestione delle emergenze, e le direttive nazionali del Ministero dell’Interno contenenti le linee guida ai Comitati operativi per la viabilità. Alla base della pianificazione delle attività, è previsto l’impiego di tutti i mezzi e materiali di proprietà comunale necessari alla gestione dell’emergenza ghiaccio/neve e delle risorse umane per coadiuvare gli interventi. Il piano comprende, pertanto, tutte le fasi di intervento in caso di emergenza neve e di rischio derivante dalla formazione di ghiaccio, dalla salatura/spalamento meccanico alla salatura/spalamento manuale, compreso il coordinamento tra gli Enti gestori della viabilità principale, i diversi servizi comunali interessati da una eventuale emergenza e i servizi di volontariato presente sul territorio.

Il Piano di Emergenza Neve definisce, pianifica, rende omogenee e coordina tutte le iniziative da adottare nel caso in cui le tratte stradali territoriali siano interessate da eventi nevosi o formazione di ghiaccio, di intensità tale da mettere in crisi la fluidità e la sicurezza della circolazione con conseguente necessità di interventi a soccorso dell’utenza. Dal 15 Novembre 2019 al 15 Aprile 2020, è previsto l’obbligo della possibilità di transito ai soli veicoli muniti di catene o pneumatici da neve su tutte le strade comunali. A cura del Comandante della Polizia Locale, che valuterà le necessità, potranno essere modificate temporaneamente le direzioni di marcia e le limitazioni alla sosta all’interno e all’esterno dei centri abitati. Sempre a cura del Comando di Polizia Locale sarà valutata la necessità di chiusura al traffico veicolare di alcune vie e strade del territorio comunale che, a seguito di nevicate, assumano caratteristiche di rischio elevato per la circolazione (ad esempio: forte pendenza, carreggiata limitata, dirupi non protetti, ecc.). Di seguito i tratti di viabilità a rischio in caso di neve e/o ghiaccio:• STRADE REGIONALI: Strada Regionale 71 “Umbro Casentinese”, dall’incrocio Bagnoregio/Bolsena al Civico Cimitero di Orvieto (dal km 16+400 al km 21+570); Strada Regionale 71 “Umbro Casentinese”, dalla località Pian del Vantaggio alla ex Casa Cantoniera di Bagni; Strada Regionale 74 “Maremmana” dal confine presso Casa Perazza all’incrocio SR 71 zona Colonnetta. • STRADE PROVINCIALI: Strada Regionale 79/bis “dell’Orvietano”, dalla località San Giorgio al bivio per Titignano; Strada Provinciale 12 “Bagnorese”, dal centro abitato delle Velette al bivio di Porano; Strada Provinciale dell’Abbadia, dal bivio con Strada Comunale dell’Abbadia al bivio con la Strada Comunale di Canale Vecchio; Strada Provinciale “Viceno”, dal bivio con SP dell’Aeroporto al bivio con la Strada Comunale di Benano; Strada Provinciale n. 375 “Marscianese” dal bivio di Colonnetta di Prodo fino al Parco dei Sette Frati. • STRADE COMUNALI: Strada Comunale “Torre San Severo”, dall’incrocio con Strada Provinciale di Porano al bivio con Strada Regionale “Umbro Casentinese” (Osteria di Biagio); Strada Comunale “Sugano”, dal bivio Strada Regionale “Umbro Casentinese” loc. Villanova al centro abitato di Sugano; Strada Comunale “Canonica – San Quirico”, dal centro abitato di Canonica al castello di San Quirico; Strada Comunale “Benano-Citerno”, dal bivio con SP di Viceno al confine Comune di Castelgiorgio (Citerno); Strada Comunale “Morrano”, dal centro abitato di Morrano al bivio SR Marscianese (Parco dei Frati); Strada Comunale “Fossatello”, dal centro abitato di Corbara al centro abitato di Colonnetta di Prodo; Strada comunale “Titignano”, dal bivio con SR dell’Orvietano al centro abitato di Titignano; Strada Comunale “Canale Vecchio”, dal bivio con SP dell’Abbadia al centro abitato di Canale. • STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO (le più significative): Strada Vicinale “Poggio Montone”, dall’incrocio con Strada Regionale 71 “Umbro Casentinese” al confine con il Comune di Ficulle – Fraz. Pian del Vantaggio – Zona Peglia; Strada Vicinale “Palombara”, intersezione con Strada Comunale di Morrano – Frazione Morrano – Zona Peglia; Strada Vicinale “Scalette”, intersezione Strada Comunale Padella fino loc. Sasso – Fraz. Ciconia – Zona Peglia; Strada Vicinale “Canino”, intersezione Strada Comunale di Corbara fino loc. Canino – Fraz. Corbara – Zona Castellana; Strada Vicinale “Morciano”, intersezione Strada Comunale di Corbara fino loc. Canino – Fraz. Corbara – Zona Castellana; Strada Vicinale “Ortale”, intersezione Strada Comunale di Corbara fino loc. Camorena – Fraz. Corbara – Zona Castellana; Strada Vicinale “Macchie”, intersezione Strada Comunale del Botto ad intersezione Strada Comunale delle Macchie – Fraz. Canale – Zona Macchie-Botto; Strada Vicinale “Consortile San Valentino”, intersezione Strada Regionale 71 “Umbro Casentinese” ad intersezione Strada Comunale del Tamburino – Fraz. Gabelletta – Zona Bonviaggio; Strada Vicinale “Corsica”, intersezione Strada Comunale Torre S. Severo ad intersezione Strada Comunale Caccavelle – Fraz. Torre S. Severo – Zona Bonviaggio; Strada Vicinale “Fossitello”, intersezione Strada Comunale Caccavelle fino a loc. Fossitello – Fraz. Torre S. Severo – Zona Bonviaggio; Strada Vicinale “Sambuco”, intersezione Strada Comunale Torre S. Severo fino a loc. Sambuco – Fraz. Torre S. Severo – Zona Bonviaggio; Strada Vicinale “Ulivella”, intersezione Strada Comunale Ulivella – Fraz. Sugano – Zona Bonviaggio; Strada Vicinale “4 strade”, intersezione Strada Comunale S. Quirico – Fraz. Sugano – Zona Bonviaggio; Strada Vicinale “Laghetto Sugano”, intersezione Strada Comunale Rocca Ripesena fino loc. Laghetto Sugano – Fraz. Rocca Ripesena – Zona Citerno; Strada Vicinale “Castelgiorgio”, intersezione Strada Comunale Lapone ad intersezione Strada Comunale Citerno – Fraz. Benano – Zona Citerno. • Centro Storico e arroccamento: Via Filippeschi, da Piazza della Repubblica a incrocio via della Cava; Via della Cava, dall’incrocio con Via Filippeschi a Porta Maggiore; Via del Caccia, dall’incrocio di Via Malabranca a incrocio con Via della Cava; Via Ranieri, da Piazza Ranieri a incrocio con Via della Cava; Strada Comunale “Dritta del Marchignano”, dall’incrocio Strada delle Conce a incrocio Strada regionale Umbro-Casentinese (centro abitato Gabelletta); Strada Comunale “Sant’Omanno”, dal centro abitato di Sferracavallo all’incrocio con Strada delle Conce; Strada Comunale “Salto del Livio”, dall’incrocio con Strada di Porta Romana all’incrocio con Strada Provinciale dell’Arcone; Strada Comunale “Fontana di San Zero”, da piazza Cahen fino ad incontro con SS71. Il Piano ribadisce la priorità agli interventi di sgombero delle strade di accesso alle strutture sanitarie (Ospedale, presidi sanitari), centri abitati e case sparse (priorità assoluta alle abitazioni con persone gravemente malate o che necessitano di cure giornaliere), edifici scolastici, strutture operative e viabilità principale e secondaria. In prossimità e lungo i tratti d’interesse sono individuate le seguenti AREE E PIAZZOLE DI SOSTA, AREE DI SERVIZIO per il fermo temporaneo o di stoccaggio dei mezzi pesanti da utilizzare sia per l’emergenza neve/ghiaccio, sia per il soccorso e l’assistenza agli utenti. In caso di fermo prolungato del traffico in condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, il Servizio Protezione civile del Comune di Orvieto e della Regione Umbria attiva l’intervento delle organizzazioni di volontariato più prossime ai tratti di viabilità interessati dall’evento nevoso, al fine di prestare assistenza agli utenti, mettendo a disposizione generi alimentari di prima necessità. Aree e piazzole di sosta e Aree di Servizio sono così distribuite: • S.R. 71 UMBRO CASENTINESE: km 20+600 (piazzale antistante il ristorante “Il Cacciatore” in loc. Villanova di Orvieto), km 20+270 (piazzale antistante il ristorante “La Mora” di Orvieto), km 19+100 (piazzale adiacente la corsia direzione Orvieto/Viterbo), km 18+900 (piazzale antistante il ristorante “Antico Ritrovo” in località “Buon Respiro” di Orvieto); • AUTOSTRADA A1 km 451+00 – Casello di Orvieto (parcheggio sottostante la stazione ferroviaria di Orvieto) • CENTRO STORICO – Piazza d’Armi e Piazza Cahen Il Piano individua, infine, le STRUTTURE OPERATIVE (personale di turno/allertato e mezzi) e le AMMINISTRAZIONI E ENTI di riferimento: Comune di Orvieto (Centro Servizi Manutentivi, Servizi Sociali, Polizia Locale, Protezione Civile Comunale, volontari); Carabinieri; Carabinieri Forestali; Vigili del Fuoco; Polizia; Guardia di Finanza; ANAS – Compartimento di Perugia; Provincia / Servizio Viabilità; le STRUTTURE SANITARIE: Ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto, Distretto U.S.L. (continuità assistenziale); Presidio 118; il VOLONTARIATO LOCALE: volontariato di Protezione Civile Locale e C.R.I.; e i SERVIZI ESSENZIALI: Servizi Idrico Integrato, Enel, Italgas.

Previsti i seguenti CONSIGLI UTILI ai cittadini:In caso di neve e gelo – Informarsi sull’evoluzione della situazione meteo e controllare i bollettini di allerta regionale. Prestare attenzione a quanto comunicato dai canali ufficiali dell’Amministrazione. – Procurarsi l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo o verificarne lo stato: pala e scorte di sale sono strumenti indispensabili per la propria abitazione o per il proprio esercizio commerciale. – Prestare attenzione alla propria auto che, in inverno più che mai, deve essere pronta per affrontare neve e ghiaccio. – Montare pneumatici da neve, consigliabili per chi viaggia d’inverno in zone con basse temperature, oppure portare a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio rapido. – Fare qualche prova di montaggio delle catene: meglio imparare ad usarle prima, piuttosto che trovarsi in difficoltà sotto una fitta nevicata. – Controllare che ci sia liquido antigelo nell’acqua del radiatore – Verificare lo stato della batteria e l’efficienza delle spazzole dei tergicristalli – Ricordarsi di tenere in auto i cavi per l’accensione forzata, pinze, torcia e guanti da lavoro. Durante la nevicata – Verificare la capacità di carico della copertura del proprio stabile (casa, capannone o altra struttura). L’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto potrebbe provocare crolli – Preoccuparsi di togliere la neve dal proprio accesso privato o dal proprio passo carraio. Non buttarla in strada per non intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve. – Se si può, evitare di utilizzare l’auto quando nevica e, possibilmente lasciarla in garage. Riducendo il traffico e il numero di mezzi in sosta su strade e aree pubbliche, si agevolano molto le operazioni di sgombero neve. – E’ utile sapere che il sale piò essere usato per intervenire su formazioni di ghiaccio di limitato spessore; quindi, in caso di forti nevicate è necessario togliere la neve quasi completamente e spargere il sale sul ghiaccio rimasto. Se si è costretti a prendere l’auto seguire alcune piccole regole di buon senso – Liberare interamente l’auto e non solo i finestrini dalle neve. – Tenere accese le luci per rendersi più visibili sulla strada. – Mantenere una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate. Preferire l’utilizzo del freno motore. – Evitare manovre brusche e sterzate improvvise. – Accelerare dolcemente e aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. – Ricordare che in salita è essenziale procedere senza mai arrestarsi. Una volta fermi è difficile ripartire e la sosta forzata della propria auto può intralciare il transito di altri veicoli. – Parcheggiare correttamente l’auto in maniera che non ostacolo il lavoro dei mezzi sgombraneve e spargisale. – Prestare particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, si possono staccare dai tetti. – Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Informazioni e Segnalazioni Per essere informati e segnalare situazioni di criticità della viabilità e pericolo imminente (alberi e pali pericolanti, crolli, ecc.) è possibile contattare i numeri: 0763 306410 – 306418 – 306419 o 329.6509972 I numeri della sala operativa della Protezione Civile sono attivi H 24 o inviando un messaggio in posta elettronica all’indirizzo: protezionecivile@comune.orvieto.tr.it È possibile, inoltre, rimanere in contatto con la struttura di Protezione Civile anche attraverso i canali social attivi (Facebook, Twitter, Instagram) seguendo i profili ufficiali.